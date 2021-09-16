Российского рэпера Моргенштерна повторно внесли в черный список невъездных на Украину, приказ опубликован на сайте Министерства культуры республики. В нем написано, что угрозу национальной безопасности представляет Моргенштерн Алишер Тагирович, при этом в том же списке с 12-го мая уже есть Алишер Тагирович Валеев (это настоящая фамилия исполнителя).

Сам рэпер после первого попадания в реестр уже пытался оспорить это в суде.

В список, который регулярно пополняется с 2015-го года, чаще всего попадают российские эстрадные исполнители, которые ездили с гастролями в Крым после его присоединения к России.