Суд сегодня рассмотрит заявление о прекращении банкротства сына экс-премьера России Черномырдина.

Арбитражный суд Москвы заслушает отчет финансового управляющего Виталия Черномырдина об окончании процедуры продажи имущества, которая длится уже три года. По делу о банкротстве его долг оценивался в почти 20 миллиардов рублей. До прекращения процедуры сын бывшего премьера России не может покинуть страну, а часть его имущественных сделок была признана недействительной.

В их числе договор дарения недвижимости и земельного участка на Рублевке, заключенный между ним и его дочерью Марией. Сделка предполагала безвозмездную передачу семиэтажной дачи, еще одной высотой в три этажа и земельного участка на Рублевке. Она была совершена до начала банкротства с заинтересованным лицом. В суде решили, что так Виталий Черномырдин пытался вывести свои активы.

Несмотря на банкротство сын и родственники Виктора Черномырдина в апреле этого года открыли музей в честь экс-премьера с коллекцией его дорогих автомобилей.