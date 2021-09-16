ВОЗ не возобновит регистрацию российской вакцины от коронавируса без повторной проверки

Всемирная организация здравоохранения не возобновит регистрацию российской вакцины от коронавируса без повторной проверки. Она требует допустить ее представителей на фабрику по производству препарата, которая вызвала ранее нарекания.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после ее применения.

До этого момента процесс регистрации останется в замороженном состоянии, приводит агентство Reuters слова представителя ВОЗ. Ранее сообщалось, что претензии возникли к предприятию «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», расположенном в Башкирии.