В России сегодня завершилась агитация перед выборам в Госдуму.

На протяжении трех с половиной недель кандидаты в Государственную Думу VIII созыва публиковали в различных изданиях свои программы и агитационные материалы. Причем пространство в печати и время на теле— и радиоканалах было распределено на конкурсной основе в равном количестве.

Согласно закону, при многодневном голосовании запрета на проведение агитации вне СМИ нет. Однако, завершить рекламу необходимо в полночь по местному времени в первый день проведения выборов.

Как показывали ранее проведенные исследования, большинство россиян почти не обращают внимания на агитацию. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения говорил, что это может быть связано с тем, что люди еще находятся в летних отпусках, озабочены проблемой роста цен и ограничениями, связанными с коронавирусом.

Выборы в Государственную Думу пройдут по всей России в период с 17 по 19 сентября. Москвичи и жители нескольких других регионов смогут проголосовать электронно.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что обучение перед этой кампанией прошли более 800 тысяч членов избиркомов, среди которых есть представители разных политических партий.

Памфилова подчеркнула, что 96% избирательных участков обеспечены камерами видеонаблюдения.

Европарламент называет недопуск иностранных наблюдателей одной из причин непризнания российских выборов. Политолог Александр Кынев в нашем эфире отметил, что особой пользы от них всё равно бы не было.

По мнению Кынева, международное наблюдение не может оказать влияния на результаты выборов ни в одной стране мира.