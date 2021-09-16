В Третьяковской галерее открылась новая выставка «Отвергнутые шедевры»

В нее вошли 20 работ, которые в свое время запрещали экспонировать по разным причинам. Среди них «Боярыня Морозова» Василия Сурикова, «Березовая роща» Архипа Куинджи, «Сельский крестный ход на Пасхе» Василия Перова и «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина (более известная как «Иван Грозный убивает своего сына»).

Выставка продлится до 13-го марта 2022-го года.