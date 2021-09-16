Папа Римский выступил против отлучения от церкви президента и других политиков за поддержку абортов в США

Понтифик назвал это «пастырским поведением», отступая от которого, Церковь оказывается замешанной в политику, чего, по его мнению, происходить не должно. Также Франциск в очередной раз компромиссно высказался по вопросу однополых браков – он заявил, что не вправе «реформировать» сложившееся веками таинство, но, если светские власти находят способы защитить права людей одного пола, живущих вместе, он не видит в этом ничего плохого.