Александр Лукашенко помиловал 13 осужденных в преддверии Дня национального единства в Белоруссии

В его администрации рассказали, что получили от общественников список из около сотни человек, написавших соответствующие прошения. Из них отобрали, в том числе, несколько человек, посаженных за участие в протестах прошлого года. Все помилованные осуждены в первый раз, большинство – за действия даже не на улице, а в Интернете.

Параллельно задержаны 20 человек, которых КГБ обвиняет в попытке поджога дома депутата Олега Гайдукевича, председателя Либерально-демократической партии Белоруссии.