Непризнанная ДНР перед думскими выборами организовала свыше 800 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Россию

Об этом объявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.

Для пассажиров этих рейсов предусмотрят упрощенный пограничный контроль. Также в Ростовской области, куда их повезут, можно голосовать электронно. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Российские паспорта жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке раздают, согласно указу президента Владимира Путина, с 2019-го года.