Об этом объявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.
Для пассажиров этих рейсов предусмотрят упрощенный пограничный контроль. Также в Ростовской области, куда их повезут, можно голосовать электронно. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
Российские паспорта жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке раздают, согласно указу президента Владимира Путина, с 2019-го года.
Непризнанная ДНР перед думскими выборами организовала свыше 800 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Россию
Об этом объявил в своем видеообращении глава ДНР Денис Пушилин.