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05:03, 16 сентября 2021

Журнал Time включил оппозиционера Алексея Навального в топ-100 самых влиятельных людей мира

Отбывающий срок в колонии политик попал в раздел «Кумиры» — в компании британского принца Гарри с супругой Меган Маркл, американской певицы Бритни Спирс и теннисистки Наоми Осаки.
Помимо этой, в списке еще 5 категорий – «Первопроходцы», «Гиганты», «Лидеры», «Изобретатели» и «Деятели искусств». В них представлены основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава корпорации Apple Тим Кук, певица Билли Айлиш и актриса Скарлетт Йохансон, криптомиллиардер Виталик Бутерин, а также сразу и президент США Джо Байден с вице-президентом Камалой Харрис, и его предшественник Дональд Трамп, и даже один из лидеров захватившего власть в Афганистане и запрещенного в России «Талибана» Абдул Гани Барадар.


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