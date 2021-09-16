Он заработает на базе университетской Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Исследования там российские ученые будут проводить совместно со коллегами из Израиля.
По данным СПбГУ, аутоиммунными заболеваниями и так страдал каждый пятый житель Земли, а с началом пандемии эта доля будет только расти.
Руководство СПбГУ объявило об открытии первого в мире Центра изучения аутоиммунных заболеваний и последствий ковида
Он заработает на базе университетской Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Исследования там российские ученые будут проводить совместно со коллегами из Израиля.