Руководство СПбГУ объявило об открытии первого в мире Центра изучения аутоиммунных заболеваний и последствий ковида

Он заработает на базе университетской Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Исследования там российские ученые будут проводить совместно со коллегами из Израиля.

По данным СПбГУ, аутоиммунными заболеваниями и так страдал каждый пятый житель Земли, а с началом пандемии эта доля будет только расти.