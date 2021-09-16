Синагогу в западногерманском городе Хаген разблокировали

Об этом рапортует на своей официальной странице в твиттере региональная полиция. Вокруг здания сняты заграждения, автомобильное движение восстановлено.

Накануне в синагогу пришли большое количество вооруженных правоохранителей. Газета Tagesspiegel писала, что в преддверии еврейского праздника Йом Кипур власти получили информацию о некоей готовящейся угрозе, но по соображениям безопасности не стали публиковать никаких подробностей.