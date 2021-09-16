В Подмосковье арестовали мигрантов, которых подозревают в изнасиловании и убийстве пенсионерки

. Это двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет, они строили дом в одном из СНТ близ Сергиева Посада. В том же районе в лесу нашли тело 67-летней женщины. После того, как стало известно об убийстве, местные жители заблокировали общежитие для мигрантов в селе Бужаниново