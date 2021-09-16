В Подмосковье арестовали мигрантов, которых подозревают в изнасиловании и убийстве пенсионерки

. Это двое мужчин в возрасте 33 и 37 лет, они строили дом в одном из СНТ близ Сергиева Посада. В том же районе в лесу нашли тело 67-летней женщины. После того, как стало известно об убийстве, местные жители заблокировали общежитие для мигрантов в селе Бужаниново
2021-09-16T04:08:56+03:00
2021-09-16T04:08:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 16 сентября 2021
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