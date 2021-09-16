В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Об этом объявили в региональном управлении СК. Речь идет о 61-летнем местном жителе. На него завели дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего», ему грозит от 8 до 15 лет. Губернатор области в связи с этим выступил за восстановление смертной казни.

Тело ребенка нашли закопанным на глубине двух метров в подвале.

Погибшая девочка по имени Виктория ушла из дома и не вернулась еще в начале лета. С тех пор в ее поисках участвовали сотни правоохранителей и волонтеров, включая расчеты кинологов и водолазов, которые обследовали акваторию ближайшей реки Неручь.