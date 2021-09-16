Космический корабль Crew Dragon впервые в истории стартовал с непрофессиональным экипажем на борту

Трансляцию вела компания-разработчик, SpaceX Илона Маска. Корабль вывела на орбиту ракета-носитель Falcon9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал.

На борту 4 человека и все они – космические туристы. Среди них командир экипажа — и спонсор полета — бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Планируется, что корабль проведет на орбите три дня. В ходе полета «космонавты-любители», собираются проводить научные эксперименты в невесомости.