Z Архив новостей новости
5 0 6 864
03:06, 16 сентября 2021

На Фарерских островах за день убили 1400 дельфинов

Местные власти настаивают, что это традиционная охота, экологи бьют тревогу и показывают снимки берега с горой туш мертвых животных и водой кровавого цвета близ него.
Фарерские острова – автономный регион в составе Дании, они находятся в Северной Атлантике на полпути между Шотландией и Исландией. Это одно из последних мест в мире, где не запрещен китобойный промысел, несмотря на протесты экоактивистов из многих стран.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 107 6 17242 15.09
Новости

The Insider: кандидат в Госдуму Анатолий Вассерман связан с бизнесменом Евгением Пригожиным Его имя обнаружили журналисты в списке получающих деньги от пригожинских фирм в компании с платными провластными комментаторами, которых также называют «троллями»...

5 59 6 9722
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 106 6 17927 13.09
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 53 6 9530 14.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 139 6 30503 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы опоздали, ребята В результате жесткая резолюция Европарламента провисает в одиночестве. Как одинокий петушиный крик кукареку…

5 117 6 26525 15.09
Новости

Ракетно-космический центр «Прогресс» остановил разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Это сообщил агентству РИА Новости руководитель центра Дмитрий Баранов

5 30 6 7018
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 138 6 32811 10.09
8читать ;смотреть
Новости

Россия прекратила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Об этом сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов…

5 40 6 10264
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 115 6 30658 14.09
Новости

ВОЗ не возобновит регистрацию российской вакцины от коронавируса без повторной проверки Она требует допустить ее представителей на фабрику по производству препарата, которая вызвала ранее нарекания…

5 31 6 8412
Блоги

Игорь Николаев экономист

Москва не должна быть «пылесосом» На государственном уровне необходимо проводить такую экономическую политику, выстраивать такие межбюджетные отношения, чтобы социально-экономическое развитие страны было более равномерным…

5 26 6 7723 15.09
Новости

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну Не исключено, что работы могут возобновиться после уточнения программы

5 19 6 6478
Новости

Команда Навального опубликовала свои рекомендации по кандидатам в депутаты Госдумы Речь идет о так называемом «умном голосовании», главной целью которого является противостояние кандидатам от Единой России…

5 22 6 6638
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 24692 11.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

С чем Россия пришла к выборам? Рекордная смертность, максимальная за последние пять лет инфляция, падающие доходы граждан, политические репрессии в отношении несогласных, провалы во внешней политике и реальная угроза войны…

5 82 6 25347 15.09

Популярное за неделю

Новости

Жительницу Подмосковья, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи, вызвали в Следственный комитет При чем сразу в два места – в Балашиху и Москву

5 4 6 63210
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 40 6 82784 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3143 12.09
Блоги

Президент США Байден: Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ от вакцинации дорого обошелся всем нам…

5 82 6 195617 10.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 147 6 92393 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9258103
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5024338

Сегодня в эфире