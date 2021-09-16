На Фарерских островах за день убили 1400 дельфинов

Местные власти настаивают, что это традиционная охота, экологи бьют тревогу и показывают снимки берега с горой туш мертвых животных и водой кровавого цвета близ него.

Фарерские острова – автономный регион в составе Дании, они находятся в Северной Атлантике на полпути между Шотландией и Исландией. Это одно из последних мест в мире, где не запрещен китобойный промысел, несмотря на протесты экоактивистов из многих стран.