В Германии перестали меняться рейтинги основных партий по соцопросам перед выборами в Бундестаг

Поддержка правоконсервативного блока ХДС/ХСС стабилизировалась на уровне около 23% (раньше она снижалась), а у их противников из СДПГ перестала расти и остановилась на уровне около 25% (замеры агентства Civey по заказу издания Der Spiegel). За «Зеленых», которые идут на третьем месте, готовы голосовать 17% немцев, за Свободных демократов – 12, за ультраправую и пророссийскую «Альтернативу для Германии» — 10.

Выборы пройдут 26-го сентября, действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005-го не стала выдвигать свою кандидатуру.