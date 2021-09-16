Крупнейший интернет-магазин Wildberries ответил на жалобы сотрудников на уменьшение зарплаты

В пресс-службе компании пояснили сайту РБК, что ничего не урезали, а лишь ввели для работников новые KPI (критерии продуктивности, по которым оценивают работников и начисляют выплаты). В руководстве уверяют, что по новой схеме доход можно даже увеличить – осталось лишь разъяснить коллективу, как.

Ранее издание The Bell писало о внутреннем конфликте в компании. Ряд сотрудников создали в интернете петицию с требованием пересмотреть правила оплаты труда и жалобами, что они начали терять от 10 до 40 тысяч рублей в месяц.