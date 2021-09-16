В Абхазии на трех полицейских завели дело о пытках туриста из России

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Гагрского района частично признанной республики. По ее данным, в апреле начальник местного отдела угрозыска с двумя подчиненными патрулировали смотровую площадку, задержали петербуржца Артема Русских с девушкой, увезли в отдел, где начали избивать резиновыми дубинками по почкам и требовать признаться в сбыте наркотиков.

После этого Русских соврал, что сделал закладку – но по указанному месту полицейские ничего не нашли и снова начали его избивать и угрожать подкинуть наркотики, а потом и окунать в ледяную воду горной реки.

Когда Русских через сутки наконец отпустили, у него были сломаны несколько ребер, травмирована почка и начался отит.