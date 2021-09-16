Мокрый снег и слабые ночные заморозки прогнозируют синоптики в ряде регионов Европейской России уже в ночь на пятницу

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода ожидается в Подмосковье и сопредельных областях, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Карелии, в Среднем Поволжье, в Свердловской области и Пермском крае.