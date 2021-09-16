Мокрый снег и слабые ночные заморозки прогнозируют синоптики в ряде регионов Европейской России уже в ночь на пятницу

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода ожидается в Подмосковье и сопредельных областях, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Карелии, в Среднем Поволжье, в Свердловской области и Пермском крае.
2021-09-16T02:06:15+03:00
2021-09-16T02:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 16 сентября 2021
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