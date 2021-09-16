Олимпийский огонь для Зимних игр в Пекине зажгут без зрителей

Такое решение приняли власти Греции, где по традиции всегда проходит эта церемония. Она состоится 18-го октября в исторической области Олимпия на полуострове Пелопоннес. Оттуда огонь пронесут на Акрополь, затем на стадион в Афинах, куда допустят лишь 200 аккредитованных лиц – и наконец в аэропорт, откуда огонь спецбортом доставят в Пекин.

Сами игры пройдут с 4-го по 20-е февраля.