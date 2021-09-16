Экс-глава британского МИДа Доминик Рааб лишился поста из-за ситуации в Афганистане

Это утверждают со ссылкой на источники агентство Reuter и корпорация Би-би-си. По их данным, причиной отставки стало то, что чиновник в разгар наступления запрещенных в России талибов на Кабул улетел в отпуск на Крит и перестал отвечать на экстренные сообщения людей, которым была нужна помощь Лондона в связи с этим.

Вчера премьер-министр Борис Джонсон уволил Рааба и назначил на его место министра по международной торговле Элизабет Трасс. В российском МИДе уже успели прокомментировать перестановки, назвав Трасс прагматичным и опытным дипломатом.