Европейские авиакомпании возобновят полеты в и из Белоруссии

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на Минтранс республики. Там объявили, что уже с конца месяца рейсы будут выполнять немецкая Lufthansa, польская LOT и латвийская AirBaltic, продажа билетов уже открыта на их сайтах. Ведет переговоры Минск и с другими западными перевозчиками.

Евросоюз полностью перекрыл авиасообщение с Белоруссией в ответ на принудительную посадку рейса Афины-Вильнюс 23-го мая, когда с борта сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Официально об отмене этих санкций ничего не сообщалось.