Пользователи интернета сообщают о блокировках сайта Google.docs после публикации рекомендаций «Умного голосования»

Сайт не открывается участи клиентов операторов МТС, Мегафон и Ростелеком. Как отмечает «Новая газета», это произошло после публикации на гугл-документах списков кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму, рекомендованных проектом «Умное голосование» команды Алексея Навального.

Этот проект предполагает концентрацию всего протестного электората в каждом округе вокруг одного ближайшего преследователя провластного кандидата, чтобы максимизировать шансы опрокидывающих выборов. Роскомнадзор ранее заблокировал сайт «Умного голосование» за связь с признанным экстремистским иноагентом Фондом борьбы с коррупцией, а Арбитражный суд запретил поисковикам показывать «Умное голосование» в результатах выдачи по иску компании, торгующей овечьей шерстью, которая зарегистрировала словосочетание как свой товарный знак. От компаний Apple и Google также требовали удалить приложение «Умное голосование» из своих магазинов.