В Германии начали продавать марципаны в виде головы уходящего канцлера Ангелы Меркель

Десертного политика размером 20 х 7,5 х 1,5 см и весом 50 грамм можно купить чуть менее чем за 5 евро, пока продажи стартовали только через интернет-магазин производителя. В компании призывают покупать сладкую Меркель, цитата, «всем, кто хочет пожелать канцлеру успехов на пенсии».

Выборы в Бундестаг намечены на 26-е сентября, Меркель отказалась баллотироваться на 5-й срок, и вместо нее блок ХДС/ХСС ведет на выборы премьер крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, а опережающих их на несколько процентов по соцопросам социал-демократов – министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц.