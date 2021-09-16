Международный уголовный суд будет расследовать преступления властей Филиппин в годы т.н. «войны с наркотиками»

Решение принято несмотря на то, что Манила еще два года назад категорически отказалась сотрудничать с гаагскими судьями по этому вопросу.

Теперь в Гааге пришли к выводу, что массовые внесудебные расправы на Филиппинах с 2011-го по 2019-й не могут считаться простыми эксцессами исполнителей в ходе законной операции правоохранительных органов. Более того, в причастности к репрессиям подозревают лично президента Родриго Дутерте, который известен свой жесточайшей риторикой по этому вопросу.