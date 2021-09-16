Корпорация Apple сняла три модели iPhone продажи после вчерашней презентации новой линейки смартфонов

С сайта компании исчезли iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а также iPhone XR. Теперь с учетом новых iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max в продаже остались 8 моделей гаджета. Также вчера Apple показала новый планшеты iPad и умные часы.

Новинки появятся в продаже с 24 сентября, предзаказ откроется 22 сентября. В России новые айфоны будут стоить от 69 с лишним до 159 тысяч рублей.