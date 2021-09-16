СК возбудил дело по факту смерти четырехлетнего ребенка в Турции

Расследование начали по статье «причинение смерти по неосторожности» (до двух лет лишения свободы). Родителей погибшего мальчика планируют допросить по возвращении в Россию.

9-го сентября ребенка из российской семьи, которая находилась на отдыхе в Анталье, госпитализировали в связи с не проходящими несколько дней симптомами отравления. Несмотря на помощь медиков, на следующий день он скончался. Причина отравления не установлена или не раскрывается.