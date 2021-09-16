В ходе аварийной посадки самолета в петербургском аэропорту Пулково никто не пострадал

На борту самолета Airbus A319 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Антальи, находились 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет не сел вовремя, подал сигнал бедствия и некоторое время выполнял маневры на малой высоте. Экипаж доложил об отказе одного из двигателей – по предварительным данным, в него попала стая птиц. В итоге самолет благополучно сел с 10-минутным опозданием.

Ранее вчера из-за отказа двигателя другому самолету, следовавшему из Йошкар-Олы в Москву, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Там также обошлось без пострадавших, причина неполадок устанавливается.