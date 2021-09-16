Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором призвал проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму

«Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», — сказал глава государства. Его обращение опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Путин заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина

России.