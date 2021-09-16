Петербургский суд рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор историка Олега Соколова

Два года назад он убил и расчленил свою аспирантку.

Адвокат историка Олега Соколова, считает выводы суда первой инстанции «не соответствующими фактическим обстоятельствам дела». Он подал ходатайство о личном участии Соколова в заседаниях. Стороны дела не возражали, судья ходатайство удовлетворил. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Напомню, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов — крупный специалист в области эпохи Наполеона. Ученый стоял у истоков российского движения реконструкторов. Два года назад он убил аспирантку и свою сожительницу Анастасию Ещенко, после чего попытался избавиться от расчлененного тела. За то недолгое время, что Соколов успел пробыть в тюрьме, он уже написал автобиографию. Убийство Ещенко он объяснил состоянием полного помрачения. А оно возникло якобы потому, что Соколов слишком долго терпел оскорбления от своей возлюбленной.

Напомним, в прошлом году Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.