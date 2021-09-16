В британском правительстве сменились сразу два министра

Это может быть связано в том числе с событиями в Афганистане.

Премьер-министр Великобритании начал анонсированные ранее изменения в правительстве. Так, Лиз Траас, возглавлявшая до минувшего вечера Министерство иностранной торговли теперь будет руководителем МИДа. Её предшественник на этом посту Доминик Рааб из кабинета министров не уходит – он перешел на должность главы Минюста. Отставки бывшего главы дипведомства ранее требовала оппозиция. Его долго критиковали за то, что он не вернулся из семейного отпуска во время экстренной эвакуации британцев из Афганистана.

В свою очередь покидают правительство министры строительства и юстиции Роберт Дженрик и Роберт Бакленд, а также глава министерства образования Гэвин Уильямсон, которого также критиковали за непоследовательные решения во время коронавирусного кризиса.

Изменения, которые сейчас происходят в правительстве, премьер-министр Борис Джонсон называет попыткой построить новую команду, которая будет восстанавливать страну после пандемии.

В последний раз подобные перестановки в британском правительстве происходили зимой 2019-ого года. Они были связаны с победой Бориса Джонсона на выборах.