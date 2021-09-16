Власти ДНР организовали более 800 автобусных и 12 железнодорожных маршрутов для голосования на думских выборах в РФ

Жители этой республики с российскими паспортами смогут выехать для этого в Ростовскую область, передает агентство «Интерфакс». Для избирателей, по словам властей самопровозглашенного государства, будет действовать упрощенный пограничный контроль. Ранее ЦИК сообщал, что жители ДНР и ЛНР смогут также проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму дистанционно. Для этого им необходима подтвержденная запись на портале Госуслуг.

