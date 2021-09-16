В России сегодня завершится предвыборная агитация в СМИ

На протяжении трех с половиной недель кандидаты в Государственную Думу VIII созыва публиковали в различных изданиях свои программы и агитационные материалы. Причем пространство в печати и время на теле— и радиоканалах было распределено на конкурсной основе в равном количестве.

Согласно закону, при многодневном голосовании запрета на проведение агитации вне СМИ нет. Однако, завершить рекламу необходимо в полночь по местному времени в первый день проведения выборов.

Как показывали ранее проведенные исследования, большинство россиян почти не обращают внимания на агитацию. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения говорил, что это может быть связано с тем, что люди еще находятся в летних отпусках, озабочены проблемой роста цен и ограничениями, связанными с коронавирусом.

Выборы в Государственную Думу пройдут по всей России в период с 17 по 19 сентября. Москвичи смогут проголосовать электронно.