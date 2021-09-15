Почти 1,5 тысячи дельфинов были убиты на Фарерских островах в ходе традиционной охоты

Зоозащитники говорят, что это крупнейшая подобная охота за всю историю наблюдений и крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированных в мире. Активисты утверждают, что у многих участников не было специальных лицензий. В союзе китобоев не исключили, что случившееся было ошибкой. По статистике, каждый год охотники на Фарерских островах забивают до 1000 дельфинов. Они считают эту практику частью своей культуры. В то же время опросы показывают, что большая часть жителей не одобряет эту охоту.