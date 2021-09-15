Верховный суд России разрешил заключенным одной колонии переписываться друг с другом

Суд рассмотрел жалобу пожизненно осужденного из Хабаровского края. Администрация учреждения запретила ему переписку, сославшись на инструкцию. Она требует пресекать контакты людей из разных камер. В определении Верховного суда сказано, что администрация может запретить заключенным переписываться, но решение должно быть мотивированным.
2021-09-15T23:04:59+03:00
2021-09-15T23:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 сентября 2021
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