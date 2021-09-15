Верховный суд России разрешил заключенным одной колонии переписываться друг с другом

Суд рассмотрел жалобу пожизненно осужденного из Хабаровского края. Администрация учреждения запретила ему переписку, сославшись на инструкцию. Она требует пресекать контакты людей из разных камер. В определении Верховного суда сказано, что администрация может запретить заключенным переписываться, но решение должно быть мотивированным.