Минувшей весной патрульные задержали россиянина в районе города Гагры. Они подозревали его в причастности к наркоторговле. В отделе они избили задержанного, добиваясь признательных показаний, пишет интернет-издание «Медиазона». Пострадавший таукже6 утверждал, что к нему применяли пытки, окуная в ледяную воду. Изначально МВД Абхазии отрицало информацию об избиении туриста. Сейчас, подчеркивает прокуратура, подозреваемых отстранили от службы.
Прокуратура Абхазии возбудила дело против троих милиционеров из за пыток российского туриста
Минувшей весной патрульные задержали россиянина в районе города Гагры. Они подозревали его в причастности к наркоторговле. В отделе они избили задержанного, добиваясь признательных показаний, пишет интернет-издание «Медиазона». Пострадавший таукже6 утверждал, что к нему применяли пытки, окуная в ледяную воду. Изначально МВД Абхазии отрицало информацию об избиении туриста. Сейчас, подчеркивает прокуратура, подозреваемых отстранили от службы.