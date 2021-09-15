Прокуратура Абхазии возбудила дело против троих милиционеров из за пыток российского туриста

Минувшей весной патрульные задержали россиянина в районе города Гагры. Они подозревали его в причастности к наркоторговле. В отделе они избили задержанного, добиваясь признательных показаний, пишет интернет-издание «Медиазона». Пострадавший таукже6 утверждал, что к нему применяли пытки, окуная в ледяную воду. Изначально МВД Абхазии отрицало информацию об избиении туриста. Сейчас, подчеркивает прокуратура, подозреваемых отстранили от службы.

