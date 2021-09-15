RTVi: Сотрудники афганского посольства в Москве перестали получать зарплату

Сотрудники афганского посольства в Москве, как передает телеканал RTVi, перестали получать зарплату. Это произошло в июле, до окончательного падения режима Ашрафа Гани, рассказал один из работников миссии. Никаких указаний об изменении кадрового состава посольства или порядка его работы из Кабула между тем до сих пор не поступало. Не выходили на связь и представители новой власти. Год дипмиссию в Москве возглавляет Саид Тайеб Джавад — бывший глава посольства Афганистана в США и Великобритании, а также руководитель администрации первого проамериканского президента страны Хамида Карзая. Нынешнее местонахождение посла неизвестно. Власть в Афганистане с середины августа захватила группировка «Талибан», которая в России признана террористической и запрещена.

