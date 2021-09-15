Руководство Северной Кореи пригрозило разорвать отношения с Югом

Это произойдет, если Сеул сохранит прежнюю «неуместную» риторику в отношении Пхеньяна, объявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что новые ракеты подводного базирования важны для обеспечения сдерживания угроз и для обеспечения национальной обороны. Северная Корея осуществила сегодня запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря.