Руководство Северной Кореи пригрозило разорвать отношения с Югом

Это произойдет, если Сеул сохранит прежнюю «неуместную» риторику в отношении Пхеньяна, объявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что новые ракеты подводного базирования важны для обеспечения сдерживания угроз и для обеспечения национальной обороны. Северная Корея осуществила сегодня запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
2021-09-15T23:03:38+03:00
2021-09-15T23:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 15 сентября 2021
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