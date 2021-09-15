Пассажирский самолет из Анталии, по некоторым данным, подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге

По словам источника агентства «Интерфакс», он не приземлился в установленное время, и некоторое время совершал маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте около 700 метров. К этому моменту лайнер благополучно приземлился. Сколько человек находится на борту и обстоятельства происшествия пока не известны.