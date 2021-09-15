Пассажирский самолет из Анталии, по некоторым данным, подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге

По словам источника агентства «Интерфакс», он не приземлился в установленное время, и некоторое время совершал маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте около 700 метров. К этому моменту лайнер благополучно приземлился. Сколько человек находится на борту и обстоятельства происшествия пока не известны.
2021-09-15T23:01:17+03:00
2021-09-15T23:01:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 15 сентября 2021
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