Подростка с игровой зависимостью впервые в истории госпитализировали в Испании

Пациент не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах, рассказали медики. Ему диагностировали расстройство сна, заболевание аутистичкеского спектра, хотя раньше он отмечался высокой успеваемостью в школе. У ребенка наблюдались проблемы с личной гигиеной. Он был увлечен игрой в жанре стрелялок-«шутеров». Лечение длилось два месяца. ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней 3 года назад.

