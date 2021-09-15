Россия призывает стороны на Корейском полуострове проявить сдержанность

В Москве заверили, что внимательно следят за происходящем в регионе. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем не существует, подчеркнули в МИДе. Военные Южной Кореи и Японии объявили сегодня о пуске двух баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря,. В минувшие выходные Северная Корея сообщила об успешных испытаниях крылатых ракет.
2021-09-15T22:35:08+03:00
2021-09-15T22:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:35, 15 сентября 2021
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