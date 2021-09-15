«Новая газета»: В колонию Ульяновской области ввели спецназ и Росгвардию

В колонию Ульяновской области, как пишет «Новая газета», ввели спецназ и Росгвардию. Родственники осужденных утверждают, что это произошло после того, как заключенные пожаловались на избиения и пытки. О происходящем в колонии сейчас пока никакой информации нет. В региональном управлении тюремного ведомства ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в другой колонии региона три десятка заключенных объявили голодовку. В управлении ФСИН сказали агентству «Интерфакс» что таким образом они выражают несогласие с требованиями режима и голодает не больше дюжины. Правозащитники говорят, что акция началась после избиения одного из осужденных.