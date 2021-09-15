Роскомнадзор начал ограничивать работу сервиса для обхода блокировок Red Shield VPN

По словам создателя ресурса Владислава Здольникова, ведомство применяет оборудование для изоляции рунета. Сам он связывает происходящее с публикацией соратниками Алексея Навального список «Умного голосования». В последние недели Роскомнадзор блокирует в России сайт проекта «Умное голосование», а также приложение «Навальный», в котором есть соответствующая функция. Чиновники настаивают, что сам проект связан с организацией, которую суд признал экстремистской.