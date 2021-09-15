Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом отстоял свой пост по итогам голосования

Его отзыва добивались республиканцы.

Республиканцы начали кампанию по отзыву Гэвина Ньюсома с должности губернатора Калифорниии в июне 2020 года — собрать необходимые полтора миллиона подписей, чтобы инициировать голосование, удалось после того, как Ньюсома застали на вечеринке в одном из самых дорогих ресторанов страны в Сан-Франциско в разгар локдауна на фоне пандемии. Голосование по вопросу об отзыве Ньюсома состоялось накануне 14 сентября — в бюллетене стояло два вопроса: нужно ли отозвать Гэвина Ньюсома с должности? И кто в таком случае должен занять его место? В списке кандидатов на должность губернатора было 46 человек. Но единственным реальным конкурентом прогрессивного демократа Ньюсома был республиканец Ларри Элдер — ультраправый консервативный чернокожий радиовещущий, антимасочник и антипрививочник Ларри Элдер. Агитировавший за Ньюсома президент Джо Байден на ралли в Калифорнии в понедельник назвал Элдера клоном Дональда Трампа. Сокрушительная победа демократа является серьезным сигналом для республиканской партии, пишет сегодня американская пресса.

Голосование по отзыву губернатора состоялось в Калифорнии во второй раз в истории — в 2003 году республиканцам удалось отозвать тогдашнего губернатора-демократа, в результате чего выборы выиграл Арнольд Шварценнегрер.

