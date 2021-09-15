Новые фигуранты могут появиться в деле об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

Следователи опросили руководство частной компании, чей сотрудник проводил дезинсекцию в магазине на Совхозной улице. В качестве свидетелей опрошены другие сотрудники компании и магазина, рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Речь о новых фигурантах, пояснил он, может зайти после получения результатов ряда экспертиз. Тем временем Пресненский суд Москвы арестовал сегодня на два месяца пока единственного задержанного по этому делу. Антон Котов, согласно материалам дела, был именно тем сотрудником, который обрабатывал помещения. Два человека скончались после того, как поели арбуза из магазина на Совхозной. Адвокат Котова Андрей Сергеев сказал «Эху Москвы», что считает некорректной формулировку обвинения. «Все это привело к необоснованно избранной мере, которую мы, конечно, будем обжаловать в апелляции, и в случае, если это не принесет успеха, то, конечно и кассации», – заявил адвокат.

Среди причин выбора такой меры пресечения, А.Сергеев назвал изначальную позицию суда. «Позиция суда была обвинительная, она с удовольствием услышала доводы следствия, но, однако, была глуха к доводам стороны защиты», – пояснил А.Сергеев.

Он также указал на недочеты в предъявленном обвинении. «Большое количество несостыковок в обвинении, указание на обязанности Котова Антона в части подготовки помещений, например, дезинсекции и т.д., хотя это прерогатива как по СанПиНу, как по заключенному договору, что все это ложится на плечи непосредственно заказчика, и обязанность по подготовке помещения лежит на них», – отметил адвокат.

По его словам, в обвинении не установлена причинно-следственная связь между услугами, оказанными его подзащитным и смертью двух человек. «Не придали значения, что причинно-следственные связь между действиями Антона и смертью не установлена, так же, как и не установлена фактически причина смерти и каким веществом были отравлены трагически погибшие», – заключил А.Сергеев.

В том же доме, где скончались два человека, от отравления, как сообщалось, пострадали еще несколько человек.