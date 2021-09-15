Грузинская оппозиция объявила о незаконной прослушке спецслужбами республики множества влиятельных граждан, в том числе иностранных дипломатов. Изначально сообщалось, что записывали только разговоры священнослужителей.

Руководители сразу нескольких грузинских оппозиционных изданий одновременно получили от неизвестного источника ссылку на сайт с записями разговоров, которые прослушивала Служба Безопасности республики. Об этом газете «Коммерсант» рассказал один из них — основатель и генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия. По его словам, в базе данных тысячи материалов, среди которых как расшифровки телефонных звонков, так и переписки в социальных сетях. Журналист добавил, что массив файлов настолько велик, что изучить его полностью пока не удалось.

Гварамия отметил, что целью прослушки были сотрудники прессы, политики и священнослужители. Также он сказал, что из-за этой утечки у Грузии могут начаться проблемы с другими странами, так как среди файлов есть записи разговоров американских и израильских дипломатов, в том числе посла США Келли Дегнан.

Издание отмечает, что о прослушке стало известно за две недели до важных для Грузии выборов. Оппозиция считает, что из-за этой утечки снижаются шансы того, что партия власти сможет набрать 43 процента голосов по партийным спискам, а если она не преодолеет этот барьер, её оппоненты во главе с Михаилом Саакашвили могут потребовать внеочередные выборы в парламент.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал произошедшее «грязной, заранее спланированной провокацией Саакашвили с использованием полуправды».