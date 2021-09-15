Министр образования Иркутской области проведет специальное совещание по прическам школьников

Мероприятие организуют после скандала, когда 12-летнего подростка не пустили на уроки из-за хвостика на голове, пишет интернет-издание «Тайга.Инфо». Задача школы, как сказали в образовательном ведомстве региона, в первую очередь заключается в том, чтобы дать образование и инструменты для развития, самовыражения детей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе назвала скандал из-за прически в школе «спорным моментом». После инцидента проверку начала областная прокуратура.