Журнал Forbes пишет о задержании бывшего замглавы ДИТ Москвы Андрея Белозерова

По словам источника издания, сейчас он уже находится у себя дома, в изолятор его не помещали. Собеседник уточнил, что причиной задержания стало дело, которое касается проекта Единой мобильной платформы столицы. В самом департаменте эту информацию пока не комментировали. Белозеров работал в ДИТ с его основания в 2010 году. И покинул в начала 2017 года. Единая мобильная платформа Москвы обеспечивает взаимодействие городских информационных систем и мобильных сервисов.

