Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Йошкар-Олы

Он должен был лететь в Москву, однако вернулся из-за отказа двигателя, рассказали в транспортной прокуратуре. Воздушное судно Bombardier, как передает агентство «Интерфакс», принадлежит авиакомпании «РусЛайн». На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. Лайнер повреждений не получил. Сейчас выясняют обстоятельства происшествия.
2021-09-15T21:30:52+03:00
2021-09-15T21:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 15 сентября 2021
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