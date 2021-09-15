Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Йошкар-Олы

Он должен был лететь в Москву, однако вернулся из-за отказа двигателя, рассказали в транспортной прокуратуре. Воздушное судно Bombardier, как передает агентство «Интерфакс», принадлежит авиакомпании «РусЛайн». На борту находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. Лайнер повреждений не получил. Сейчас выясняют обстоятельства происшествия.