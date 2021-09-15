The Bell: В интернет-компании Wildberries назревает внутренний конфликт

Сотрудники требуют пересмотра условий работы. Они опубликовали петицию в интернете, где жалуются, что после изменения системы оплаты труда на пунктах выдачи заказов, работники не могут выполнить новые нормы. Из-за этого руководители филиалов заставляют людей перерабатывать и не дают перерывов, а сами сотрудники недополучили от 10 до 40 тысяч рублей зарплаты, отмечает издание. Внимание к магазину было приковано в связи с тем, что он стал предупреждать пользователей о комиссии в размере 2% за платеж по картам Visa и Mastercard. После того, как платежные системы пригрозили разбирательствами, в приложении стали показывать скидки с учетом выбранной карты.
2021-09-15T21:05:29+03:00
2021-09-15T21:20:50+03:00
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21:05, 15 сентября 2021
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